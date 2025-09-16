Ричмонд
В Сириусе объявлена угроза атаки БПЛА

На федеральной территории Сириус объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщает глава администрации округа Дмитрий Плишкин.

Угроза атаки БПЛА объявлена в Сириусе.

На федеральной территории Сириус объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщает глава администрации округа Дмитрий Плишкин.

«Существует угроза атаки БПЛА», — написал Плишкин в Telegram. Он подчеркнул, что все силы и средства готовы к отражению опасности. Жителей и гостей округа просят сохранять спокойствие, не подходить к окнам и укрыться в безопасном помещении.

Сириус — поселок городского типа в Краснодарском крае, первая в России федеральная территория. Поселок образован в 2020 году.

Ранее угроза атаки БПЛА была объявлена в Сочи. Мэр города Андрей Прошунин также попросил жителей сохранять спокойствие и позаботиться о безопасности.

Обновлено в 08:25:

В Сириусе объявлен отбой опасности. Однако жителей просят сохранять бдительность.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
