Курский экс-губернатор признался в получении взяток на стройках в ДНР

По информации, предоставленной следствием, Смирнов в период с сентября 2022 года по август 2024 года получил около 30 миллионов рублей в виде «откатов» от строительных фирм. Ранее он уже подтверждал факт получения взяток от подрядчиков, задействованных на объектах в Курской области.