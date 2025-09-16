Курский экс-губернатор признался в получении взяток на стройках в ДНР

Экс-глава Курской области, Алексей Смирнов, сознался в получении незаконных вознаграждений не только от компаний, осуществлявших возведение оборонительных рубежей на границе с Украиной, но и при реализации проектов по восстановлению инфраструктуры в Мангушском районе Донецкой Народной Республики. Об этом проинформировали источники «ТАСС» в органах правопорядка.
По информации, предоставленной следствием, Смирнов в период с сентября 2022 года по август 2024 года получил около 30 миллионов рублей в виде «откатов» от строительных фирм. Ранее он уже подтверждал факт получения взяток от подрядчиков, задействованных на объектах в Курской области.
В своих свидетельских показаниях бывший губернатор также упомянул своего экс-заместителя Алексея Дедова, который, по его словам, был вовлечен в коррупционные махинации.
В настоящее время Смирнову и Дедову предъявлены обвинения по статьям о получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений. Мещанский суд принял решение о продлении их содержания под стражей до середины декабря.
Оба обвиняемых оказывают содействие следствию, предоставляя информацию о деталях коррупционных эпизодов и содействуя в выявлении иных участников преступных схем.
