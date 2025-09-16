Над Владивостоком был замечен военный вертолёт после хлопков в районе Щитовой

Напомним, что Владивостоке, на въезде в посёлок Щитовая, наблюдалось скопление спецтехники из-за серии хлопков, вызванных использованием газового оборудования. Антитеррористическая комиссия Приморского края сообщила, что инцидент произошёл утром в районе административных сооружений с автопарковками. В целях безопасности район был оцеплен, движение частично ограничено. В результате происшествия никто не пострадал, несколько автомобилей получили незначительные повреждения.