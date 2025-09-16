В Греции конфисковали более двух тысяч контейнеров с китайскими товарами

В Греции прокуратура ЕС провела масштабную операцию по конфискации более двух тысяч контейнеров с китайскими товарами.
Как сообщает Politico, эта операция прошла в Пирейском порту.
«Европейская прокуратура изъяла 2435 морских контейнеров в порту Пирея», — говорится в публикации.
В конфискованных контейнерах в основном находились электровелосипеды, текстиль и обувь. По информации издания, это самая крупная операция по изъятию контейнеров в истории Европейского Союза.
Ранее сообщалось, что американские компании, ведущие бизнес в КНР, выражают пессимизм на фоне геополитической неопределенности, жесткой конкуренции и замедления экономики.