Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Греции конфисковали более двух тысяч контейнеров с китайскими товарами

Прокуратура ЕС провела масштабную операцию по конфискации контейнеров с китайскими товарами.

Источник: Аргументы и факты

В Греции прокуратура ЕС провела масштабную операцию по конфискации более двух тысяч контейнеров с китайскими товарами.

Как сообщает Politico, эта операция прошла в Пирейском порту.

«Европейская прокуратура изъяла 2435 морских контейнеров в порту Пирея», — говорится в публикации.

В конфискованных контейнерах в основном находились электровелосипеды, текстиль и обувь. По информации издания, это самая крупная операция по изъятию контейнеров в истории Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что американские компании, ведущие бизнес в КНР, выражают пессимизм на фоне геополитической неопределенности, жесткой конкуренции и замедления экономики.