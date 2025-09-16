В федеральный розыск объявлен сын сотрудницы УФНС Воронежской области

Раннее «МК в Воронеже» сообщал, что Следственный комитет забрал у воронежской полиции уголовное дело о смертельном ДТП, которое устроил пьяный сын работницы местной налоговой службы. Уголовное дело было возбуждено с задержкой, лишь после поднявшегося в Сети шума. На ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил коллегам из воронежского Следкома принять дело в свое производство и отчитаться о результатах расследования.