В федеральный розыск объявлен сын сотрудницы УФНС Воронежской области

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств» (статья 264 УК РФ). Об этом сообщил канал Baza в понедельник, 15 сентября.
Авария со смертельным исходом произошла вечером 3 сентября на улице Хользунова недалеко от дома № 88. «Фольксваген Гольф» при перестроении врезался на скорости в припаркованную фуру. После удара машину отбросило в «Рено Логан», который двигался в попутном направлении. В аварии погибла выпускница журфака, 23-летняя Валерия Султанова.
Позже выяснилось, что за рулем «Фольксвагена» находился сын сотрудницы ФНС Антон Гусев. 31-летний житель Воронежа уже до этого имел более 50 штрафов за превышение скорости. В 2022 году его лишали водительских прав на полтора года, когда он отказался пройти медицинское освидетельствование.
Раннее «МК в Воронеже» сообщал, что Следственный комитет забрал у воронежской полиции уголовное дело о смертельном ДТП, которое устроил пьяный сын работницы местной налоговой службы. Уголовное дело было возбуждено с задержкой, лишь после поднявшегося в Сети шума. На ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил коллегам из воронежского Следкома принять дело в свое производство и отчитаться о результатах расследования.