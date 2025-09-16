В Башкирии за 8 месяцев от алкоголя умерли 108 человек

Управление Роспотребнадзора по Башкирии обнародовало статистику смертности от алкогольных отравлений. С января по август 2025 года в регионе зафиксировано 108 случаев с летальным исходом, связанных с употреблением спиртного.
Уровень отравлений остался на показателе прошлого года — 2,7 случая на 100 тысяч населения. Наибольшее количество смертей зарегистрировано в Уфе (22 случая). Высокие показатели также в Стерлитамаке (7 случаев), Татышлинском и Чишминском районах (по 5 случаев), Абзелиловском, Салаватском и Уфимском районах (по 4 случая).
В 14 муниципалитетах республики отмечены единичные случаи смертей от алкогольных отравлений.
