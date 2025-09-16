Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии за 8 месяцев от алкоголя умерли 108 человек

Роспотребнадзор назвал районы Башкирии с высокой смертностью от спиртного.

Источник: Комсомольская правда

Управление Роспотребнадзора по Башкирии обнародовало статистику смертности от алкогольных отравлений. С января по август 2025 года в регионе зафиксировано 108 случаев с летальным исходом, связанных с употреблением спиртного.

Уровень отравлений остался на показателе прошлого года — 2,7 случая на 100 тысяч населения. Наибольшее количество смертей зарегистрировано в Уфе (22 случая). Высокие показатели также в Стерлитамаке (7 случаев), Татышлинском и Чишминском районах (по 5 случаев), Абзелиловском, Салаватском и Уфимском районах (по 4 случая).

В 14 муниципалитетах республики отмечены единичные случаи смертей от алкогольных отравлений.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.