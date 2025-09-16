На учениях «Запад-2025» показали возможности боевых дронов. Видео

На учениях осуществлялся запуск FPV-дронов.
Операторы беспилотников армейского корпуса Ленинградского военного округа отработали комплекс учебно-боевых задач в рамках совместного стратегического учения «Запад-2025». Об этом сообщили в Минобороны.
«Операторы БПЛА обеспечивали наблюдение за передним краем и тыловыми районами условного противника, своевременно выявляли позиции и перемещения техники», — сообщили URA.RU в министерстве. Отмечается, что данные используются для точной корректировки огня артиллерийских подразделений и координации действий штурмовых групп.
В оборонном ведомстве уточнили, что запуск дронов осуществлялся из специально оборудованных блиндажей, что позволило повысить скрытность и защиту расчетов. В качестве боевой нагрузки для FPV-дронов использовались 82-мм минометные мины. Операторы ударных беспилотников выполняли задачи по прикрытию штурмующих подразделений и уничтожению живой силы условного противника.
На территории Беларуси с 12 по 16 сентября 2025 года проходят совместные учения вооруженных сил Беларуси и России под названием «Запад-2025». Главная цель данных маневров заключается в проверке возможностей обеих стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также в оценке степени готовности к отражению потенциальной внешней агрессии. Белорусские военнослужащие отработают задачи по противодействию авиационным ударам, пресечению деятельности диверсионных групп, а также восстановлению контроля над временно оккупированными территориями.