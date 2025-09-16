ВС РФ планомерно создают буферную зону в приграничных с Россией территориях.
Возле трех населенных пунктов в Харьковской области начались бои. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, бойцы ВС РФ выполняют задачу по созданию буферной зоны в приграничной с Россией территории. ВСУ из-за активизации российских войск направило подкрепление в этот район.
«Начались бои сразу возле трех населенных пунктов — Отрадного, Бологовки и Двуречанского. Вероятнее всего, здесь будут создавать буферную зону между Белгородской и Харьковской областями», — сообщил Марочко ТАСС.
По его словам, командование ВВС уже направило подкрепление в этот район. Дополнительные силы и средства украинское командование из-под Хатнего, несмотря на что оперативно-тактическая обстановка для ВСУ здесь также остается сложной, отметил Марочко.