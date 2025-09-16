В сети появилось видео трагедии на железнодорожном переезде, где погибли пять женщин и ребёнок

В «Узбекистон темир йуллари» уже подтвердили, что авария произошла на неохраняемом переезде.
Это значит, что в этом месте нет ни дежурного работника, ни автоматических шлагбаумов — пересечение путей здесь полностью зависит от внимательности и дисциплины водителей.
По правилам дорожного движения водитель обязан полностью остановиться, убедиться в отсутствии приближающегося поезда, и только затем продолжить движение. Однако в данном случае, судя по видеозаписи, автомобиль не только не остановился, но и пытался на большой скорости обогнать поезд.