Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В сети появилось видео трагедии на железнодорожном переезде, где погибли пять женщин и ребёнок

Vaib.uz (Узбекистан. 16 сентября). В социальных сетях появилось видео с моментом страшной аварии — столкновения поезда и легкового автомобиля в Наманганской области. В результате происшествия, как сообщили в «Узбекистон темир йуллари», погибли пять женщин и малолетний ребёнок. На кадрах видно, как водитель машины в последний момент пытается проскочить через переезд, игнорируя приближающийся на высокой скорости поезд. Попытка обогнать поезд закончилась трагедией — автомобиль был буквально смят железнодорожным составом.

Источник: Vaib.Uz

В «Узбекистон темир йуллари» уже подтвердили, что авария произошла на неохраняемом переезде.

Это значит, что в этом месте нет ни дежурного работника, ни автоматических шлагбаумов — пересечение путей здесь полностью зависит от внимательности и дисциплины водителей.

По правилам дорожного движения водитель обязан полностью остановиться, убедиться в отсутствии приближающегося поезда, и только затем продолжить движение. Однако в данном случае, судя по видеозаписи, автомобиль не только не остановился, но и пытался на большой скорости обогнать поезд.