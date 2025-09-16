В сети появилось видео трагедии на железнодорожном переезде, где погибли пять женщин и ребёнок

Vaib.uz (Узбекистан. 16 сентября). В социальных сетях появилось видео с моментом страшной аварии — столкновения поезда и легкового автомобиля в Наманганской области. В результате происшествия, как сообщили в «Узбекистон темир йуллари», погибли пять женщин и малолетний ребёнок. На кадрах видно, как водитель машины в последний момент пытается проскочить через переезд, игнорируя приближающийся на высокой скорости поезд. Попытка обогнать поезд закончилась трагедией — автомобиль был буквально смят железнодорожным составом.