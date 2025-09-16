Самарец спасся от нападавшего с мачете с помощью бензопилы и пистолета

Интересно, что один из свидетелей рассказал следствию интригу с участком. По словам этого свидетеля, Хорунжев был должен ему деньги и поэтому передал ему участок. Но потом Хорунжев препятствовал использованию участка. Он говорил, будто участок его в другом месте. Хотя участок был точно этот: его можно было узнать по находящемуся там фундаменту. Из-за того, что Хорунжев мешал пользоваться участком, он и продал его жительнице Самары, нынешней владелице.