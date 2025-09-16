Мирошник: ВСУ за время выборов ударили по России рекордным числом боеприпасов

Украинская армия во время проведения региональных выборов ежесуточно выпускала по России рекордное с начала года количество боеприпасов — до 530. Об этом во вторник, 16 сентября, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
— Главным внутриполитическим событием прошедшей недели стало проведение региональных выборов в 81 субъекте Российской Федерации. На этом фоне число ежесуточных ударов ВСУ по гражданским объектам на российской территории превысило 530 единиц, достигнув максимального показателя с начала текущего года, — заявил дипломат в беседе с ТАСС.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что одна женщина погибла в результате атаки украинской армии в Херсонской области. Тогда же пострадали шесть человек, а один украинский БПЛА атаковал гражданский автомобиль.
Помимо этого, жительница Белгорода погибла в результате удара Вооруженных сил Украины. Глава региона Вячеслав Гладков принес искренние соболезнования родным и близким женщины от лица всех жителей области.