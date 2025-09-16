Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник: ВСУ за время выборов ударили по России рекордным числом боеприпасов

Украинская армия во время проведения региональных выборов ежесуточно выпускала по России рекордное с начала года количество боеприпасов — до 530. Об этом во вторник, 16 сентября, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Украинская армия во время проведения региональных выборов ежесуточно выпускала по России рекордное с начала года количество боеприпасов — до 530. Об этом во вторник, 16 сентября, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

— Главным внутриполитическим событием прошедшей недели стало проведение региональных выборов в 81 субъекте Российской Федерации. На этом фоне число ежесуточных ударов ВСУ по гражданским объектам на российской территории превысило 530 единиц, достигнув максимального показателя с начала текущего года, — заявил дипломат в беседе с ТАСС.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что одна женщина погибла в результате атаки украинской армии в Херсонской области. Тогда же пострадали шесть человек, а один украинский БПЛА атаковал гражданский автомобиль.

Помимо этого, жительница Белгорода погибла в результате удара Вооруженных сил Украины. Глава региона Вячеслав Гладков принес искренние соболезнования родным и близким женщины от лица всех жителей области.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше