Лжеброкер выманил у сызранца более 2 млн рублей

В полицию Сызрани поступило заявление от 45-летнего местного жителя о факте мошенничества. Как установлено сотрудниками органов внутренних дел, мужчине поступил телефонный звонок с заманчивым предложением — получить доход от инвестирования денежных средств на одной из торговых площадок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.