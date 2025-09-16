Лжеброкер выманил у сызранца более 2 млн рублей

Мужчина поддался на уловки афериста. Не проверив легитимность «брокерской фирмы» и следуя инструкции злоумышленника, житель Сызрани перевел на предложенный неизвестным счет денежные средства — в размере более 2 млн рублей.
Мужчина, спустя время, вывести свои сбережения, как было оговорено с представителем «брокерской фирмы», не смог. Попытки связаться с «брокером» также не увенчались успехом.
Пострадавший обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
Сотрудники органов внутренних дел напоминают, чтобы не попасться на уловки мошенников, следует открывать счета в офисе брокера, банка или на официальном сайте компании.