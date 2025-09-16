В Баймакском районе Башкирии возник пожар на 5 гектарах. Пожарные ликвидировали возгорание сухой травы около села Ургаза.
По данным Госкомитета РБ по Госкомитет РБ по ЧС, с начала 2025 года в Башкирии зарегистрировано 14 лесных пожаров на площади 29 гектаров и 329 загораний сухой растительности на общей площади более 1300 гектаров.
Спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в осенний период. Сухая теплая погода и быстрое высыхание растительности создают повышенную угрозу распространения огня, который может перекинуться на жилые дома и строения.