В Баймакском районе Башкирии возник пожар на 5 гектарах

Пожарные ликвидировали возгорание сухой травы около села Ургаза, где огонь охватил площадь 5 гектаров.

Источник: АиФ Воронеж

По данным Госкомитета РБ по Госкомитет РБ по ЧС, с начала 2025 года в Башкирии зарегистрировано 14 лесных пожаров на площади 29 гектаров и 329 загораний сухой растительности на общей площади более 1300 гектаров.

Спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в осенний период. Сухая теплая погода и быстрое высыхание растительности создают повышенную угрозу распространения огня, который может перекинуться на жилые дома и строения.