Дрон ВСУ атаковал «Газель» под Белгородом, ранены восемь человек

Из-за атаки украинского дрона пострадали восемь человек.
В Борисовском районе Белгородской области украинский дрон атаковал служебный автомобиль «Газель», из-за чего пострадали восемь человек. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«В Борисовском районе Белгородской области дрон ВСУ атаковал служебную Газель. Пострадали водитель и 7 пассажиров», — сообщил Мирошник в своем telegram-канале. По его словам, врачи оказывают необходимую помощь мужчине и семи женщинам.
Он также уточнил, что у четверых пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. У остальных отмечаются баротравмы. Одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии, остальные оцениваются как средней степени тяжести.
