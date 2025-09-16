Силы ПВО за ночь сбили 87 вражеских дронов над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь ликвидировали 87 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом во вторник, 16 сентября, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Так, 30 дронов сбили над территорией Курской области, 18 — над Ставропольским краем, 11 — над территорией Ростовской области.
Кроме того, 10 БПЛА уничтожили над Брянской областью, пять — над территорией Тульской области, четыре — над Рязанской областью, три — над Республикой Крым.
Также по два беспилотника зафиксировали над Волгоградской и Воронежской областями, по одному — над территорией Нижегородской области и акваторией Черного моря, добавили в Telegram-канале ведомства.
В ночь на 14 сентября средствами ПВО также было уничтожено 80 БПЛА самолетного типа, запущенных с Украины. Наибольшее количество дронов перехватили над Брянской областью. Атакам также подверглись Калужская и Смоленская области.