Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночь расчёты ПВО уничтожили 87 украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество дронов — 30 — сбили над Курской областью. 18 БПЛА ликвидировали над территорией Ставропольского края, 11 — над Ростовской областью. Десять беспилотников уничтожили над Брянской областью, пять — над Тульской областью, четыре — над Рязанской областью, три — над территорией Республики Крым. По два дрона перехватили над Волгоградской и Воронежской областями, по одному — над территорией Нижегородской области и акваторией Чёрного моря.

В ночь с 15 на 16 сентября Курск подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Был повреждён угол частного дома на улице Клюквинской. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. В Верхнедонском районе Ростовской области у хутора Солонцовский после атаки БПЛА загорелась сухая трава. Пожар быстро потушили. Власти уточняют информацию о последствиях на земле.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше