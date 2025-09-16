В Замбии двух «колдунов» признали виновными за ритуалы против президента

В Замбии двух человек признали виновными в попытке убийства президента с помощью «чёрной магии», пишет The Guardian.
Леонард Фири и Джастен Мабулесс Кандунде были задержаны в декабре. Полиция сообщила, что у них нашли живого хамелеона, красную ткань, неопознанный белый порошок и хвост животного, которые они использовали в качестве амулетов. С их помощью злоумышленники намеревались навредить президенту Хакаинде Хичилеме. Мужчин приговорили к двум годам тюрьмы с каторжными работами.
Судья заявил, что целью преступления было убийство главы государства. По его словам, осуждённые были врагами не только президента, но и всего народа Замбии.
Ранее сообщалось, что задержанных также обвиняют в жестоком обращении с дикими животными. По информации полиции, им обещали вознаграждение в размере более 7 тысяч долларов после проведения ритуала. Нанял их, предположительно, брат оппозиционного политика Эммануэля Банды, который сейчас находится за границей.