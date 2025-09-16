В Замбии двух «колдунов» признали виновными за ритуалы против президента

Леонард Фири и Джастен Мабулесс Кандунде были задержаны в декабре. Полиция сообщила, что у них нашли живого хамелеона, красную ткань, неопознанный белый порошок и хвост животного, которые они использовали в качестве амулетов. С их помощью злоумышленники намеревались навредить президенту Хакаинде Хичилеме. Мужчин приговорили к двум годам тюрьмы с каторжными работами.