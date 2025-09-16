Лимоны и шоколад возглавили рейтинг подорожавших продуктов в Башкирии

Башстат опубликовал данные о динамике цен на продовольственные товары в республике. С начала года наибольший рост показали цитрусовые, кондитерские изделия и кофе.
Лидером подорожания стали лимоны, цена на которые выросла на 25,22% по сравнению с декабрем прошлого года. В августе килограмм этих фруктов в среднем стоил 209,72 рубля.
Значительно увеличилась стоимость шоколадной продукции (на 21,52%), кофе (на 18,3%), мороженой рыбы (на 16−18%) и говядины (на 13−14%). Также заметно подорожали яблоки и морковь.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.