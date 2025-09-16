Ричмонд
Лимоны и шоколад возглавили рейтинг подорожавших продуктов в Башкирии

Цены на лимоны в Башкирии выросли на 25% с начала года.

Источник: Комсомольская правда

Башстат опубликовал данные о динамике цен на продовольственные товары в республике. С начала года наибольший рост показали цитрусовые, кондитерские изделия и кофе.

Лидером подорожания стали лимоны, цена на которые выросла на 25,22% по сравнению с декабрем прошлого года. В августе килограмм этих фруктов в среднем стоил 209,72 рубля.

Значительно увеличилась стоимость шоколадной продукции (на 21,52%), кофе (на 18,3%), мороженой рыбы (на 16−18%) и говядины (на 13−14%). Также заметно подорожали яблоки и морковь.

