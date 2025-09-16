Ричмонд
Над Россией за ночь уничтожены 87 беспилотников ВСУ

Тридцать беспилотников атаковали Курскую область.

В ночь на 16 сентября над территорией России уничтожено 87 украинских беспилотников. Самой массированной атаке подверглась Курская область, сообщает Минобороны России.

«С 23:00 до 06:00 мск уничтожены и перехвачены 87 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в Telegram. Самой массированной атаке подверглась Курская область — здесь сбили 30 беспилотников. Над Ставропольским краем было уничтожено 18 БПЛА.

Кроме того, 11 беспилотников были сбиты в Ростовской области, 10 — в Брянской. Еще пять уничтожены над Тульской областью, четыре — над Рязанской областью, три — над Крымом. По два беспилотника пытались атаковать Волгоградскую и Воронежскую области. По одному были ликвидированы в Нижегородской области и над акваторией Черного моря.

