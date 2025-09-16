Свалка горит в Алматинской области: пожар не удаётся потушить

Тление происходит на глубине более 10 метров, изменяющийся порывистый ветер и наличие лакокрасочных изделий усиливает распространение огня и затрудняет работу пожарных. Необходимо отметить, что предприятие, эксплуатирующее данный полигон ТБО, дважды привлекалось к административной ответственности за нарушения в области экологической и пожарной безопасности.