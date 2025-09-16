Свалка горит в Алматинской области: пожар не удаётся потушить

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, огонь продолжает тлеть на значительной глубине, создавая серьёзные трудности для пожарных расчётов.
Тление происходит на глубине более 10 метров, изменяющийся порывистый ветер и наличие лакокрасочных изделий усиливает распространение огня и затрудняет работу пожарных. Необходимо отметить, что предприятие, эксплуатирующее данный полигон ТБО, дважды привлекалось к административной ответственности за нарушения в области экологической и пожарной безопасности.
Из-за плотного задымления и ухудшения видимости трассу в районе возгорания пришлось временно закрыть до утра. Спасатели уверяют, что ситуация находится под контролем: «Угрозы распространения огня на близлежащие территории нет», — заявили в МЧС.