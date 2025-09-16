Мирошник сообщил о рекордном количестве атак дронов ВСУ.
Число ударов ВСУ по гражданским объектам на территории России достигло максимального значения на фоне проведения региональных выборов. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«…число ежесуточных ударов ВСУ по гражданским объектам на российской территории превысило 530 единиц, достигнув максимального показателя с начала текущего года», — приводят слова Мирошника РИА Новости. Он отметил, что главным внутриполитическим событием прошедшей недели стало проведение региональных выборов в 81 регионе России.
Атаки зафиксированы в нескольких населенных пунктах Донецкой Народной Республики и в городе Васильевка Запорожской области. Кроме того, был нанесен удар по школе-интернату в Ростовской области. Всего за минувшую неделю украинские вооруженные формирования выпустили по гражданским целям на российской территории не менее 3738 боеприпасов.
Ранее Родион Мирошник сообщал, что за неделю с 18 по 24 августа в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадало 140 мирных жителей, из них 19 человек погибли, в том числе один ребенок. Тогда по гражданским целям на территории России было выпущено не менее 2357 боеприпасов. С начала специальной военной операции, по данным дипломата, в России погибло более 6,8 тысячи мирных жителей, включая 223 ребенка.