Ранее Родион Мирошник сообщал, что за неделю с 18 по 24 августа в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадало 140 мирных жителей, из них 19 человек погибли, в том числе один ребенок. Тогда по гражданским целям на территории России было выпущено не менее 2357 боеприпасов. С начала специальной военной операции, по данным дипломата, в России погибло более 6,8 тысячи мирных жителей, включая 223 ребенка.