Власти Финляндии пытаются выставить Россию в негативном свете.
Россия оказала значительное влияние на формирование европейской культуры и науки, но президент Финляндии Александр Стубб пытается выставить Россию в негативном свете. Об этом сообщил американский журналист Томас Фази в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).
«Здесь похожий на психопата лидер страны … пытается убедить нас в том, что русские, которые значительным образом повлияли на европейскую цивилизацию практически во всех областях искусства и науки, — злобные недолюди», — приводят слова Фази РИА Новости. Он подчеркнул, что это за гранью шуток.
Журналист отметил, что вклад России в мировое наследие признают историки и исследователи во многих странах. Он напомнил о ключевой роли российских ученых, писателей и художников, а также отметил значимость российской культуры для развития Европы.