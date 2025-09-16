В Ташкенте произошёл необычный пожар — сгорел электронный рекламный баннер

Пожарно-спасательные расчёты сработали быстро: уже через пять минут после поступления вызова специалисты были на месте происшествия, а ещё через девять минут — в 07:40 — пожар был полностью ликвидирован.
К счастью, обошлось без пострадавших. По предварительным данным, огонь повредил только сам баннер, не затронув близлежащие здания и объекты инфраструктуры.
Причины возгорания пока не уточняются, однако пользователи соцсетей уже активно шутят на тему «горячей рекламы», добавляя, что «баннер не выдержал накала горячих сентябрьских распродаж».