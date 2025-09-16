Ричмонд
В Ташкенте произошёл необычный пожар — сгорел электронный рекламный баннер

Vaib.uz (Узбекистан. 16 сентября). Во вторник утром жители Якасарайского района Ташкента стали свидетелями необычного инцидента. На улице Шота Руставели загорелся электронный рекламный баннер, о чём в 07:26 было оперативно сообщено в городское управление МЧС.

Источник: Toshkent shahar FVB | Rasmiy kanal

Пожарно-спасательные расчёты сработали быстро: уже через пять минут после поступления вызова специалисты были на месте происшествия, а ещё через девять минут — в 07:40 — пожар был полностью ликвидирован.

К счастью, обошлось без пострадавших. По предварительным данным, огонь повредил только сам баннер, не затронув близлежащие здания и объекты инфраструктуры.

Причины возгорания пока не уточняются, однако пользователи соцсетей уже активно шутят на тему «горячей рекламы», добавляя, что «баннер не выдержал накала горячих сентябрьских распродаж».