В Усть-Куте осудили охранника, напавшего с ножом на спящего напарника

В Усть-Куте 47-летний мужчина признан виновным в покушении на убийство напарника. Инцидент произошел в марте 2025 года в сторожке строительного городка в поселке Небель Киренского района после ссоры, вспыхнувшей во время распития алкоголя. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры Иркутской области.
Следствием и судом установлено, что вечером между подсудимым и его коллегой произошел конфликт, в ходе которого потерпевший нанес мужчине несколько ударов кулаком. Спустя несколько часов, когда напарник уснул, злоумышленник вооружился ножом и нанес спящему не менее шести ударов в шею и грудь.
Преступление было пресечено вернувшимися в сторожку коллегами, которые вызвали скорую помощь и полицию. Потерпевший был доставлен в больницу, где ему своевременно оказали медицинскую помощь.
Подсудимый был задержан и признал вину частично. Суд, учитывая собранные доказательства и позицию государственного обвинителя, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.
Ранее 7 лет и 1 месяц строгого режима получил 29-летний житель Байкальска, убивший в феврале 2025 года 54-летнего отца. Слюдянский районный суд вынес приговор по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).