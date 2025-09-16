В Усть-Куте осудили охранника, напавшего с ножом на спящего напарника

В Усть-Куте 47-летний мужчина признан виновным в покушении на убийство напарника. Инцидент произошел в марте 2025 года в сторожке строительного городка в поселке Небель Киренского района после ссоры, вспыхнувшей во время распития алкоголя. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры Иркутской области.