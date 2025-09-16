Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 90 дронов ВСУ сбили за ночь над Россией

За минувшую ночь над регионами России перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов.

За минувшую ночь над регионами России перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов. Атака была отражена в период с 23:00 понедельник до 06:00 вторника, сообщило министерство обороны РФ.

Над территорией Курской области ликвидировали 30 дронов ВСУ. В Ставропольском крае сбили 18 вражеских беспилотников.

В небе над Ростовской области обезвредили 11 БПЛА. Над Брянской область сбили 10 дронов.

Пять украинских беспилотников уничтожили над Тульской областью, еще четыре — над Рязанской. Над территорией Крыма сбили три дрона.

По два украинских БПЛА ликвидировали над территориями Волгоградской и Воронежской областей, по одному — над Нижегородской областью и акваторией Черного моря.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об отражении атаки беспилотников ВСУ на севере региона.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше