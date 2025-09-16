Почти 90 дронов ВСУ сбили за ночь над Россией

За минувшую ночь над регионами России перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов. Атака была отражена в период с 23:00 понедельник до 06:00 вторника, сообщило министерство обороны РФ.
Над территорией Курской области ликвидировали 30 дронов ВСУ. В Ставропольском крае сбили 18 вражеских беспилотников.
В небе над Ростовской области обезвредили 11 БПЛА. Над Брянской область сбили 10 дронов.
Пять украинских беспилотников уничтожили над Тульской областью, еще четыре — над Рязанской. Над территорией Крыма сбили три дрона.
По два украинских БПЛА ликвидировали над территориями Волгоградской и Воронежской областей, по одному — над Нижегородской областью и акваторией Черного моря.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об отражении атаки беспилотников ВСУ на севере региона.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.