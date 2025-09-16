Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник: ВСУ пытаются расширить географию атак БПЛА по России

ВСУ продолжают попытки расширить географию атак БПЛА в глубь России. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем докладе.

Мирошник: ВСУ расширяют географию ударов по России.

ВСУ продолжают попытки расширить географию атак БПЛА в глубь России. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем докладе.

«За неделю с 8 по 14 сентября ВСУ … при помощи БПЛА совершали ночные налеты на гражданские объекты в Башкирии, Крыму, Краснодарском и Пермском краях», — сообщил Мироник. Выдержки из доклада приводит РИА Новости. Также были предприняты атаки по Севастополю, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тамбовской областям.

Но самым массированным атакам подверглись Белгородская и Херсонская области. По данным Мирошника, за неделю на них пришлось до 70% всех боеприпасов, выпущенных ВСУ по гражданским целям.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше