В Татарстане на дороге сбили медвежонка

ДТП случилось в Елабужском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Елабужском районе Татарстана, вблизи села Лекарево, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием дикого животного. Водитель автомобиля сбил медвежонка и покинул место происшествия.

Инцидент получил огласку после того, как в местных телеграм-каналах появилось видео с телом погибшего животного, лежащего на обочине дороги. По предварительным данным, медвежонок находился в сопровождении медведицы, они вышли с территорию национального парка «Нижняя Кама». В силу своего юного возраста (около года) животное проявило естественный интерес к окружающей среде и выбежало на дорогу.

Ранее мы сообщали, что недалеко от Казани заметили медведя. Хищника увидели в селе Тимошкино.