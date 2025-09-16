В Татарстане на дороге сбили медвежонка

В Елабужском районе Татарстана, вблизи села Лекарево, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием дикого животного. Водитель автомобиля сбил медвежонка и покинул место происшествия.
Инцидент получил огласку после того, как в местных телеграм-каналах появилось видео с телом погибшего животного, лежащего на обочине дороги. По предварительным данным, медвежонок находился в сопровождении медведицы, они вышли с территорию национального парка «Нижняя Кама». В силу своего юного возраста (около года) животное проявило естественный интерес к окружающей среде и выбежало на дорогу.
