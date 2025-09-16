Ричмонд
Лжекосметолог из Хабаровска развела на деньги 14 клиенток

40-летняя хабаровчанка размещала в интернете объявления о предоставлении косметологических услуг. Со своих клиенток она брала предоплату в размере от 5 до 27 тысяч рублей.

Источник: РИА "Новости"

Обвиняемая арендовала разные помещения без вывесок, попасть куда можно было только по предварительной записи. После получения предоплаты женщина переносила сеансы по разным причинам: жаловалась на якобы полученные ожоги, на потоп в кабинете, говорила о необходимости срочно сдать анализы.

Получив отсрочку, злоумышленница блокировала номера телефонов своих жертв и больше не выходила на связь. Таким способом женщина обманула 14 клиенток на общую сумму в 200 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали злоумышленницу. Как оказалось, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество. В числе потерпевших — жительницы Хабаровска, Иркутска и Еврейской автономной области.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.