Лжекосметолог из Хабаровска развела на деньги 14 клиенток

Обвиняемая арендовала разные помещения без вывесок, попасть куда можно было только по предварительной записи. После получения предоплаты женщина переносила сеансы по разным причинам: жаловалась на якобы полученные ожоги, на потоп в кабинете, говорила о необходимости срочно сдать анализы.
Получив отсрочку, злоумышленница блокировала номера телефонов своих жертв и больше не выходила на связь. Таким способом женщина обманула 14 клиенток на общую сумму в 200 тысяч рублей.
Сотрудники полиции задержали злоумышленницу. Как оказалось, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество. В числе потерпевших — жительницы Хабаровска, Иркутска и Еврейской автономной области.
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.