Мужчина в Хабаровском крае попался с 47 кг осетра

Рыбу мужчина планировал использовать якобы для личного потребления.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае сотрудники полиции задержали 66-летнего жителя Хабаровска за незаконный оборот рыб осетровых пород, сообщили на официальном сайте УМВД России по Хабаровскому краю.

В ходе операции «Путина-2025» госавтоинспекторы остановили иномарку, в салоне которой обнаружили фрагменты осетровой рыбы весом более 47 килограмм. Мужчина пояснил, что нашел рыбу на берегу реки Амур в районе села Субботино и планировал использовать её для личного потребления.

В настоящее время водно-биологические ресурсы изъяты и помещены на ответственное хранение. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — обязательство о явке.