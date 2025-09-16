Мужчина в Хабаровском крае попался с 47 кг осетра

В ходе операции «Путина-2025» госавтоинспекторы остановили иномарку, в салоне которой обнаружили фрагменты осетровой рыбы весом более 47 килограмм. Мужчина пояснил, что нашел рыбу на берегу реки Амур в районе села Субботино и планировал использовать её для личного потребления.