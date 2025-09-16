Ричмонд
Детский крик услышали: четырехлетнего ребенка, запертого на балконе, спасли в Уфе

В Уфе спасатели эвакуировали ребенка с балкона многоэтажки.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе спасли ребенка, запертого в квартире на четвертом этаже. Малыш четырех лет, оставшись один, выбрался на балкон и начал звать помощь. Подробности спасения рассказали в УГЗ Уфы.

Прохожие, услышавшие детские крики, оперативно вызвали спасателей. Специалист с помощью альпинистского оборудования спустился с верхнего этажа, проник в квартиру через окно и открыл входную дверь.

Через соседей и домовой чат удалось оперативно найти мать ребенка. Мальчик был передан родным без каких-либо повреждений.

