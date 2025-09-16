Мирошник: за неделю от обстрелов ВСУ погибли семь мирных россиян

Наибольшее число жертв зафиксировано в ДНР и Белгородской области. По его словам, на эти регионы приходится около 60% всех пострадавших гражданских лиц за отчетный период. В докладе также отмечается, что активность украинских военных в отношении гражданских объектов сохраняется высокой.