В Омске завели первое уголовное дело на дроппера

Он передал свои банковские карты мошенникам, а те обманывали с их помощью людей.

Источник: Комсомольская правда

Следственные органы города Тулы завели уголовное на 18-летнего жителя Омской области. Парня из Исилькуля обвиняют в мошенничестве.

Его роль в преступной схеме — так называемый дроппер. За денежное вознаграждение он передан данные своих банковских карт дистанционным мошенникам. А те с их помощью обманули жителя Тулы — мужчина перевел на несуществующие «безопасные» счета более 2,7 млн рублей.

Прокуратура Омской области признала возбуждение уголовного дела против дроппера законным, отметив, что это первый прецедент в Омске.

Санкция статьи, по которой обвиняют молодого омича, предусматривает до трех лет лишения свободы.