В Омске завели первое уголовное дело на дроппера

Его роль в преступной схеме — так называемый дроппер. За денежное вознаграждение он передан данные своих банковских карт дистанционным мошенникам. А те с их помощью обманули жителя Тулы — мужчина перевел на несуществующие «безопасные» счета более 2,7 млн рублей.