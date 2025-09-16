100 тысяч за Анну: экс-чиновницу из Приморья будут судить за аферу с пирсом

Во Владивостоке перед судом предстанет экс-сотрудница краевого управления Росреестра. Ее обвиняют в получении взятки за «особые» услуги при оформлении пирса на мысе Анна.
Как установило следствие, чиновница через подставное лицо получила 100 тысяч рублей от представителя компании «Акваиндустрия». За эти деньги она пообещала быстро и без лишних вопросов оформить документы и поставить на кадастровый учет причал, построенный в прибрежной зоне.
Преступление вскрыли в ходе масштабной борьбы с рейдерскими захватами и коррупцией в земельной сфере, которая сейчас идет в Приморье.
Пока действиям экс-чиновницы готовится дать оценку Ленинский районный суд, прокурор края Сергей Столяров пошел дальше. Он подал иск, чтобы признать право собственности «Акваиндустрии» на этот пирс отсутствующим. То есть фирму-взяткодателя, которую уже осудили в Первореченском суде, могут не только оштрафовать, но и лишить самого объекта, за который она давала взятку.
Дело посредника, через которого передавались деньги, продолжает расследоваться. За ходом процесса пристально следит прокуратура Приморского края.