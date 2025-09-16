100 тысяч за Анну: экс-чиновницу из Приморья будут судить за аферу с пирсом

Пока действиям экс-чиновницы готовится дать оценку Ленинский районный суд, прокурор края Сергей Столяров пошел дальше. Он подал иск, чтобы признать право собственности «Акваиндустрии» на этот пирс отсутствующим. То есть фирму-взяткодателя, которую уже осудили в Первореченском суде, могут не только оштрафовать, но и лишить самого объекта, за который она давала взятку.