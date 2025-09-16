Депутат Верховной Рады Дмитрук призвал Зеленского оставить власть.
Президента Украины Владимир Зеленский должен оставить власть на Украине. Он препятствует миру и стабильности в регионе. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук.
«Мой призыв прост и ясен: освободите Украину от террориста Зеленского. Этот человек — угроза не только украинскому народу, но и всему миру!», — написал Дмитрук в своем telegram-канале.
Депутат также сообщил о прямой ответственности Зеленского за покушение на президента США Дональда Трампа и за убийство американского общественного деятеля Чарли Кирка. Он отметил, что в Киеве эти трагические события вызвали одобрение со стороны руководства и медиаресурсов Украины.