Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде призвали освободить Украину от Зеленского

Президента Украины Владимир Зеленский должен оставить власть на Украине. Он препятствует миру и стабильности в регионе. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук.

Депутат Верховной Рады Дмитрук призвал Зеленского оставить власть.

Президента Украины Владимир Зеленский должен оставить власть на Украине. Он препятствует миру и стабильности в регионе. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук.

«Мой призыв прост и ясен: освободите Украину от террориста Зеленского. Этот человек — угроза не только украинскому народу, но и всему миру!», — написал Дмитрук в своем telegram-канале.

Депутат также сообщил о прямой ответственности Зеленского за покушение на президента США Дональда Трампа и за убийство американского общественного деятеля Чарли Кирка. Он отметил, что в Киеве эти трагические события вызвали одобрение со стороны руководства и медиаресурсов Украины.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше