Депутат также сообщил о прямой ответственности Зеленского за покушение на президента США Дональда Трампа и за убийство американского общественного деятеля Чарли Кирка. Он отметил, что в Киеве эти трагические события вызвали одобрение со стороны руководства и медиаресурсов Украины.