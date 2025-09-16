Солдаты ВСУ просят организовать коридоры для сдачи в плен

Ранее сообщалось, что два украинских диверсанта были взяты в плен российским военнослужащим с позывным «Спартанец» во время столкновения в районе Красноармейска (ДНР). В ходе перестрелки один из украинских военных незамедлительно сдался и добровольно сложил оружие, тогда как трое других продолжали оказывать сопротивление. Инцидент произошел в так называемой «серой зоне» во время отхода штурмовой группы.