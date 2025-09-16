Украинские беспилотники атаковали 11 регионов России: карта атак БПЛА на 16 сентября

По данным ведомства, еще 11 беспилотников были сбиты в Ростовской области, 10 — в Брянской, пять — в Тульской, четыре — в Рязанской. Кроме того, три дрона были ликвидированы над территорией Республики Крым, по два — в Волгоградской и Воронежской областях, а также по одному — над Нижегородской областью и акваторией Черного моря.