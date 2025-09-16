Ту-160 отработали электронные пуски крылатых ракет на учениях «Запад-2025». Видео

С 12 по 16 сентября на территории Беларуси проходят совместные военные учения ВС Беларуси и России под названием «Запад-2025». Основная задача данных учений заключается в проверке способности обеих стран обеспечивать военную безопасность Союзного государства и оценивать готовность к отражению возможной внешней агрессии. Белорусские военные отрабатывают мероприятия по противодействию авиационным ударам, пресечению деятельности диверсионных групп, а также восстановлению контроля над временно утраченной территорией.