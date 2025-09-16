Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ту-160 отработали электронные пуски крылатых ракет на учениях «Запад-2025». Видео

Стратегические ракетоносцы Ту-160 Воздушно-космических сил России выполнили учебно-боевые задачи над нейтральными водами Баренцева моря. Полеты прошли в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Запад-2025». Об этом сообщили в Минобороны.

На учениях «Запад-2025» Ту-160 выполнили боевые задачи над водами Баренцева моря.

Стратегические ракетоносцы Ту-160 Воздушно-космических сил России выполнили учебно-боевые задачи над нейтральными водами Баренцева моря. Полеты прошли в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Запад-2025». Об этом сообщили в Минобороны.

«Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева моря в рамках ССУ “Запад-2025”, — сообщили URA.RU в министерстве. Отмечается, что при выполнении боевого задания экипажи отработали электронные пуски крылатых ракет воздушного базирования по объектам условного противника.

Для сопровождения стратегических бомбардировщиков были привлечены экипажи истребителей МиГ-31. Продолжительность полета составила около четырех часов. В оборонном ведомстве также отметили, что все действия авиации проходили строго в соответствии с международными нормами использования воздушного пространства и не нарушали границ иностранных государств.

С 12 по 16 сентября на территории Беларуси проходят совместные военные учения ВС Беларуси и России под названием «Запад-2025». Основная задача данных учений заключается в проверке способности обеих стран обеспечивать военную безопасность Союзного государства и оценивать готовность к отражению возможной внешней агрессии. Белорусские военные отрабатывают мероприятия по противодействию авиационным ударам, пресечению деятельности диверсионных групп, а также восстановлению контроля над временно утраченной территорией.

Узнать больше по теме
МиГ-31: характеристики, вооружение и история создания истребителя
В классификации НАТО российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 обозначается словом Foxhound — «лисья гончая». Это первый боевой самолет четвертого поколения, созданный в Советском Союзе. Рассказываем об основных характеристиках МиГ-31 и его возможностях в воздухе.
Читать дальше