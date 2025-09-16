В Самаре погиб слесарь из-за несчастного случая на работе

В Самаре произошел несчастный случай в одной из организаций, об инциденте рассказали в ФССП Самарской области. Слесарь выполнял ремонтные работы и погиб. У него остались две дочери, и суд обязал выплатить каждой по 850 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.