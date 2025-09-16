Спонсора террористов в Хабаровском крае на 8 лет отправили за решётку

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу, которое завели на иностранного гражданина, проживающего на территории Хабаровского края. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мужчину признали виновным по статье «Финансирование терроризма».
По информации пресс-службы региональной прокуратуры, в ходе судебного заседания установили, что обвиняемый в феврале прошлого года перечислил личные деньги на расчётный счёт террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
По результатам рассмотрения уголовного дела был вынесен обвинительный приговор. За совершение преступления мужчине назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок в 8,5 лет. Их он проведёт в колонии строгого режима.
Напомним, что ранее в законную силу вступил приговор по уголовному делу, которое завели на 26-летнюю хабаровчанку за связи с представителями спецслужб Украины. Девушка сама вышла на врагов России с предложением о содействии в совершении диверсионно-террористических актов на территории Хабаровского края.