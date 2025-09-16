Спонсора террористов в Хабаровском крае на 8 лет отправили за решётку

Напомним, что ранее в законную силу вступил приговор по уголовному делу, которое завели на 26-летнюю хабаровчанку за связи с представителями спецслужб Украины. Девушка сама вышла на врагов России с предложением о содействии в совершении диверсионно-террористических актов на территории Хабаровского края.