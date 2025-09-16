«Красный прилив» накрыл Камчатку: Учёные предупредили об угрозе токсичных морепродуктов

«Употребление морепродуктов, выловленных в Авачинской губе, опасно для жизни до окончания навигации маломерного флота», — говорится в сообщении.
В акватории от бухты Моховая до полуострова Завойко наблюдается интенсивное окрашивание воды в красный цвет. Анализ проб показал резкий рост численности микроводорослей Alexandrium tamarense — от 136 тысяч клеток на литр в середине июля до 18 миллионов в конце месяца.
Этот вид производит сакситоксин — мощный нейропаралитический яд, который скапливается в организмах мидий, крабов, иглокожих и донных рыб. Полученные в начале сентября результаты подтвердили высокий уровень токсичности: с 27 августа по 3 сентября зафиксирован второй пик роста микроводорослей — до 2 миллионов клеток на литр.
Ранее сообщалось, что в регионе также продолжается сейсмическая активность: за последние сутки на Камчатке зарегистрировали 19 афтершоков магнитудой до 5,8, пять из которых ощутили местные жители. Толчки стали продолжением сильного землетрясения, которое произошло 13 сентября.