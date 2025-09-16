«Красный прилив» накрыл Камчатку: Учёные предупредили об угрозе токсичных морепродуктов

В акватории от бухты Моховая до полуострова Завойко наблюдается интенсивное окрашивание воды в красный цвет. Анализ проб показал резкий рост численности микроводорослей Alexandrium tamarense — от 136 тысяч клеток на литр в середине июля до 18 миллионов в конце месяца.