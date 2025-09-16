В Уфе начинаются основные работы по обновлению памятника Салавату Юлаеву

Подготовка к реконструкции знаменитого уфимского памятника Салавату Юлаеву полностью завершена. Проект, стартовавший в июне, переходит к основной фазе работ.
По информации вице-премьера правительства республики Рустема Газизова, территория вокруг монумента подготовлена к реконструкции: установлено ограждение, создана вся необходимая инфраструктура для строителей, включая временные коммуникации и систему видеомониторинга. Также изготовлены специальные опорные конструкции для сохранения скульптуры.
Уже в этом месяце начнется демонтаж покрытий и земляные работы. Газизов подчеркнул, что «процесс идет строго по утвержденному графику».
