Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе начинаются основные работы по обновлению памятника Салавату Юлаеву

Памятник Салавату Юлаеву готов к масштабной реконструкции.

Источник: Комсомольская правда

Подготовка к реконструкции знаменитого уфимского памятника Салавату Юлаеву полностью завершена. Проект, стартовавший в июне, переходит к основной фазе работ.

По информации вице-премьера правительства республики Рустема Газизова, территория вокруг монумента подготовлена к реконструкции: установлено ограждение, создана вся необходимая инфраструктура для строителей, включая временные коммуникации и систему видеомониторинга. Также изготовлены специальные опорные конструкции для сохранения скульптуры.

Уже в этом месяце начнется демонтаж покрытий и земляные работы. Газизов подчеркнул, что «процесс идет строго по утвержденному графику».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.