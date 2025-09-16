В США 95-летняя женщина забила до смерти соседку в доме престарелых

«Жертва, которая была найдена с серьезной травмой головы, лежала в постели, она была доставлена в больницу Нью-Йоркского университета в Бруклине, где первоначально находилась в критическом состоянии. Она скончалась от полученных травм несколько часов спустя», — говорится в материале.