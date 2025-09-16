Ричмонд
В США 95-летняя женщина забила до смерти соседку в доме престарелых

Женщина убила соседку частью инвалидной коляски.

В Нью-Йорке 95-летняя женщина забила до смерти свою 89-летнюю соседку по палате в Центре реабилитации и ухода Seagate, пишет New York Post со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что пенсионерка в качестве орудия убийства использовала металлическую часть от инвалидной коляски.

«Жертва, которая была найдена с серьезной травмой головы, лежала в постели, она была доставлена в больницу Нью-Йоркского университета в Бруклине, где первоначально находилась в критическом состоянии. Она скончалась от полученных травм несколько часов спустя», — говорится в материале.

Нападавшую доставили в больницу Кони-Айленда для оценки физического и психического состояния. Как заявил собеседник издания, ей пока не предъявлены обвинения из-за ее заболевания деменцией.

Посетители дома престарелых рассказали корреспонденту NYP, что находятся в шоке от произошедшего.

«Я нервничаю из-за своей сестры. Это могла быть моя сестра. Ее бедная семья», — поделилась женщина, навещавшая свою сестру.

