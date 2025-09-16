Ричмонд
Евросоюз не будет рассматривать 19-й пакет санкций против России

Постоянные представители стран-членов Европейского союза исключили обсуждение нового, 19-го пакета санкций против России из повестки своего заседания, которое должно было пройти 17 сентября. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Постоянные представители стран-членов Европейского союза исключили обсуждение нового, 19-го пакета санкций против России из повестки своего заседания, которое должно было пройти 17 сентября. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Пункт по обмену мнениями о российской агрессии против России (новый санкционный пакет) исключен из повестки», — сказано в сообщении. Новость опубликовано на сайте агентства.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку 19-го пакета санкций против России, который должен был быть принят в начале сентября и предполагал ограничения против судов, связанных с поставками российской нефти. Однако у ЕС практически исчерпаны возможности для введения новых санкций, а основные рычаги давления на Москву находятся в руках США.

