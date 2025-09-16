Доверчивая жительница Приморья отдала телефонным мошенникам более 2,5 млн рублей

По словам потерпевшей, в одном из мессенджеров ей поступил от мужчины, утверждавшим, что от её имени был произведён подозрительный перевод денежных средств. Собеседник заявил, что деньги якобы поступили на счёт некоего гражданина, находящегося в розыске и подозреваемого в экстремизме. Далее с женщиной связались несколько человек, представившихся сотрудниками Центрального банка России, и убедили её в необходимости срочно перевести накопления на «безопасный счёт», чтобы избежать блокировки.