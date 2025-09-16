Доверчивая жительница Приморья отдала телефонным мошенникам более 2,5 млн рублей

В Пограничном округе полиция расследует крупное мошенничество: местная жительница лишилась 2 млн 553 тысяч рублей после общения с телефонными аферистами. С заявлением о преступлении женщина обратилась в отдел МВД, рассказав, что неизвестные лица ввели её в заблуждение и обманом заставили перевести все сбережения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.
По словам потерпевшей, в одном из мессенджеров ей поступил от мужчины, утверждавшим, что от её имени был произведён подозрительный перевод денежных средств. Собеседник заявил, что деньги якобы поступили на счёт некоего гражданина, находящегося в розыске и подозреваемого в экстремизме. Далее с женщиной связались несколько человек, представившихся сотрудниками Центрального банка России, и убедили её в необходимости срочно перевести накопления на «безопасный счёт», чтобы избежать блокировки.
В течение двух дней женщина выполняла указания злоумышленников, совершая переводы через приложение NEST (18+). Все операции осуществлялись с территории другого населённого пункта. Мошеннические действия удалось остановить только после того, как случайно услышанный её сыном телефонный разговор вызвал у него подозрение.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере». В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленников.
Полиция в очередной раз напоминает: ни один банк не будет просить клиентов переводить деньги на «безопасные» счета или устанавливать сторонние приложения. Будьте внимательны и при малейших сомнениях завершайте разговор.
Напомним, житель Надеждинского района стал жертвой интернет-мошенников и лишился 372 тысяч рублей.