В Березниках выплатили компенсацию школьнику, пострадавшему в драке с одноклассником

Инцидент произошел в одной из школ г. Березники Пермского края. Во время урока подросток 2009 года рождения в присутствии всего класса умышленно сдёрнул штаны со своего одноклассника. За этим последовала словесная перепалка, которая быстро перешла в драку.
Ребят разняли, но конфликт на этом не закончился. Выяснение отношений с помощью кулаков продолжилось на школьном дворе и прекратилось только после вмешательства социального педагога.
Последствиями драки для одного из ее участников стало сотрясение головного мозга, многочисленные ссадины и синяки. Повреждения были квалифицированы как легкий вред здоровью. Отец пострадавшего в судебном порядке потребовал компенсации от родителей драчуна. Суд иск удовлетворил и постановил взыскать с них солидарно 110 тысяч рублей.
Так как ответчики вместе не проживали, исполнительные документы были предъявлены на исполнение по месту их регистрации в подразделения судебных приставов в Березниках и. Александровске.
Должники были надлежащим образом уведомлены о возбуждении исполнительных производств, однако в добровольном порядке свои обязательства не исполняли, в связи с чем судебные приставы вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора, ограничили их в праве выезда за пределы РФ, а также обратили взыскание на получаемые доходы и денежные средства, находящиеся на счетах в банках. В результате вся сумма компенсации была перечислена пострадавшему подростку.