В Березниках выплатили компенсацию школьнику, пострадавшему в драке с одноклассником

Должники были надлежащим образом уведомлены о возбуждении исполнительных производств, однако в добровольном порядке свои обязательства не исполняли, в связи с чем судебные приставы вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора, ограничили их в праве выезда за пределы РФ, а также обратили взыскание на получаемые доходы и денежные средства, находящиеся на счетах в банках. В результате вся сумма компенсации была перечислена пострадавшему подростку.