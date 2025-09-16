Генпрокуратура хочет изъять 53 объекта недвижимости у экс-госсекретаря Дагестана

Сам Магомед-Султан Магомедов, а также его дети ранее признали нарушение антикоррупционного законодательства. В отношении бывшего госслужащего возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов. Ранее суд уже принял решение об обращении в доход государства 100% долей в компаниях, связанных с бывшим ОАО «Дагнефтепродукт», которым Магомедов руководил с 1991 года. Капитализация этих активов превышает 100 миллиардов рублей.