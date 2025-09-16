Под Самарой нашли несанкционированную свалку

По информации Росприроднадзора, проведено выездное обследование территории совместно с природоохранной прокуратурой. Лабораторией федерального госучреждения «ЦЛАТИ по ПФО» отобраны пробы отходов для определения класса опасности, а также пробы почвы для определения степени загрязненности. Согласно исследованиям будет определен ущерб окружающей среде, возмещение которого будет возложено на виновника.