В Гремячинске приставы опечатали двери частного пансионата для пожилых людей

В отделение судебных приставов по г. Губахе и г. Гремячинску ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ о принятии обеспечительных мер в виде приостановления деятельности пансионата. Так как решение суда подлежало немедленному исполнению, сразу же после возбуждения производства сотрудники ведомства выехали на место. Пансионат опечатан, деятельность организации приостановлена. Все проживавшие там граждане при поддержке министерства социального развития края размещены в государственных социальных учреждениях.