В Гремячинске приставы опечатали двери частного пансионата для пожилых людей

Деятельность частного учреждения для престарелых и инвалидов прекращена в рамках иска надзорного органа к автономной некоммерческой организации социальной поддержки и защиты граждан в г. Гремячинске Пермского края.
Проверка, проведенная представителями контролирующих организаций, выявила в учреждении недостатки в организации питания, порядке предоставления социальных услуг, отсутствовала доступная среда для инвалидов и маломобильных граждан. Сотрудники не могли обеспечить качественный уход и надлежащее медицинское сопровождение пациентам. Кроме того, помещения здания, где находился пансионат, не предназначались для оказываемых услуг. Это стало основанием для направления в суд искового заявление о прекращении деятельности социального учреждения, которое было поддержано первой инстанцией.
В отделение судебных приставов по г. Губахе и г. Гремячинску ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ о принятии обеспечительных мер в виде приостановления деятельности пансионата. Так как решение суда подлежало немедленному исполнению, сразу же после возбуждения производства сотрудники ведомства выехали на место. Пансионат опечатан, деятельность организации приостановлена. Все проживавшие там граждане при поддержке министерства социального развития края размещены в государственных социальных учреждениях.