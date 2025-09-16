Узбекистан направил ноту в МИД России из-за нападений на мигрантов во Владивостоке

Консул Узбекистана во Владивостоке направил ноту в местное представительство МИД России из-за нападений на сограждан в столице Приморского края. Он также обратился в управление МВД города и прокуратуру Приморского края. Поводом к обращениям стали видеозаписи с хулиганскими действиями молодежи в отношении граждан Узбекистана в Приморье. В СК сообщили, что в отношении подростков, напавших в ночь на 10 сентября на нескольких человек, возбуждено дело, один из них задержан.