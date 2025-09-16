Узбекистан направил ноту в МИД России из-за нападений на мигрантов во Владивостоке

Генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Юсуп Кабулжанов обратился в силовые ведомства и региональное представительство МИД России после того, как в столице Приморья молодые люди напали на мигрантов. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале. Консул отметил, что пострадавшим от хулиганов гражданам Узбекистана оказывается необходимая юридическая помощь.
Кабулжанов написал в своем посте, что от имени граждан Узбекистана было подано официальное заявление в управление внутренних дел города. В представительство МИД России во Владивостоке и прокуратуру Приморского края направлены ноты «о необходимости принятия всех соответствующих мер по данному вопросу». По его словам, инциденты в столице Приморья «находятся под особым контролем генерального консульства Узбекистана во Владивостоке и правоохранительных органов России».
Утром 16 сентября приморский главк Следственного комитета сообщил, что в отношении подростков, которые подозреваются в хулиганских действиях, возбуждено уголовное дело (по части 2 статьи 213 УК). По версии следствия, подозреваемые в ночь на 10 сентября, будучи в состоянии алкогольного опьянения, «без повода и причин» повредили припаркованный автомобиль и распылили в салон аэрозольный баллончик, напали на водителя грузовика, затем напали на мужчину в круглосуточном магазине, на водителя и пассажира такси, на прохожего, шумели и кидались камнями на улице.
Личности подозреваемых установлены, один из них задержан, двое разыскиваются, уточнил СК. Эти подростки уже попадали в поле зрения правоохранительных органов, отметили там.
Ранее советник министра экологии Узбекистана Расул Кушербаев в Telegram-канале опубликовал три видеозаписи с действиями против трудовых мигрантов во Владивостоке. На одном из них молодые люди пытаются избить таксиста. По данным Кушербаева, все три инцидента произошли 13 сентября, а гражданам Узбекистана, которые обратились в консульство, не оказали помощь.
По данным МВД, в 2024 году в Россию приехало 6,3 млн иностранцев, из которых примерно половина были трудовыми мигрантами. Приезжали люди в основном из Узбекистана (23,3%), Таджикистана (16,7%), Киргизии (10,4%) и Белоруссии (9,5%). По данным опроса аналитиков платформы «Мигрант Сервис», среднестатистический трудовой мигрант в России — это женатый мужчина из Узбекистана, мусульманин, проживающий в Москве и Московской области.