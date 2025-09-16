Женщина погибла на пожаре на улице Читинской в Иркутске

— До прибытия первого подразделения помещения самостоятельно покинули 13 человек, из них шестеро детей. Во время разведки специалисты обнаружили 60-летнюю пострадавшую. Почти час врачи пытались ее реанимировать, но ничего так и не помогло. Она скончалась, — сообщили в агентстве.