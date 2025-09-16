Женщина погибла на пожаре на улице Читинской в Иркутске

Поздним вечером 14 сентября в Иркутске произошел страшный пожар. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на МЧС региона, пламя охватило жилой дом, баню и теплицы на улице Читинской. Через забор огонь перекинулся на соседний дом и постройки.
Пламя охватило 259 квадратов. ГУ МЧС по Иркутской области.
— До прибытия первого подразделения помещения самостоятельно покинули 13 человек, из них шестеро детей. Во время разведки специалисты обнаружили 60-летнюю пострадавшую. Почти час врачи пытались ее реанимировать, но ничего так и не помогло. Она скончалась, — сообщили в агентстве.
Неизвестно, что стало причиной пожара. ГУ МЧС по Иркутской области.
Пожар успел охватить 259 квадратных метров, на месте происшествия работал 21 специалист с применением шести единиц техники. Пока неизвестно, из-за чего разгорелось пламя, дознаватели выясняют причину.
